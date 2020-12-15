На час дії локдауну в Україні, з 8 до 24 січня 2021 року, школам порадили зробити канікули.

Такі рекомендації озвучили у Міністерстві освіти та науки країни.

– Міністерство рекомендує розглянути можливість, за потреби, оголосити на цей час канікули із врахуванням положень частин 3 та 4 статті 10 закону Про повну загальну середню освіту, – написали у прес-службі МОН.

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Крім того, у відомстві нагадали, що у цей період працювати можуть лише дитсадки та спеціальні заклади освіти. Тобто заклади загальної середньої освіти мають забезпечити можливість проведення навчального процесу дистанційно.

Локдаун в Україні

Як засіб протидії поширенню коронавірусу в Україні Кабмін запровадив посилений карантин.

Локдаун в країні діятиме з 8 до 24 січня.

Детальніше про обмеження під час локдауну в Україні читайте на Фактах ICTV.