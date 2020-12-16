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Факты / Украина
Ольга Тетеріна |

В Киеве завершат строительство метро на Виноградарь — решение Кабмина

Кабинет министров принял решение, которое позволит завершить строительство метро в Киеве от станции Сырец на Виноградарь.

Постановление предусматривает выплатить подрядчику 95% стоимости указанных работ по контракту на срок не более 34 месяцев (вместо 24).

Решение обосновали форс-мажорными обстоятельствами, которые возникли из-за карантинных мер и пандемии.

В Киеве завершат строительство метро на Виноградарь

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На Виноградарь планируют построить четыре станции метро от конечной Сырец. Сейчас строители проложили уже 500 метров до станции.

По словам заместителя Киевского городского головы Александра Густелева, параллельно идет строительство электрической подстанции станции Мостицкая и работы в направлении второй будущей станции на Виноградарь — Проспект Правды.

На станции метро Вокзальная появится второй выход

Киевский метрополитен разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода станции Вокзальная. Также станцию ​​планируют реконструировать.

Станцию Вокзальную не реконструировали с 1960 года, то есть с момента ее открытия.

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