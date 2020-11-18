На станции метро Вокзальная появится второй выход

Киевский метрополитен разместил тендерное предложение на проектирование второго выхода станции Вокзальная.

Также запланирована реконструкция имеющейся станции, сообщили в столичном метро.

— Предложения от участников принимаются до 20 ноября. Аукцион назначен через три дня после завершения подачи заявок. Условиями договора предусмотрено, что работы по проектированию начнутся после определения финансирования на проведение строительства и реконструкции, — сообщили в метро.

Читайте: Киевстар подключил к сети 4G еще 483 населенных пункта

Вокзальная — одна из первых пяти станций в Киеве, работает с 1960 года. Реконструкцию ее инфраструктуры не осуществляли с тех пор.

4G в метро

Операторы Lifecell, Vodafone и Киевстар получили доступ к столичной подземки и планируют до конца 2020 года полностью оборудовать станции и пути следования поездов 4G.

Скорость мобильного интернета будет 60-80 Мби /с в диапазоне 1 800 МГц. В будущем планируется задействовать диапазон 2 600 МГц.

Источник: Киевский метрополитен