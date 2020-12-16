У Києві завершать будівництво метро на Виноградар

Кабінет міністрів ухвалив рішення, яке дозволить завершити будівництво метро в Києві від станції Сирець на Виноградар.

Постанова передбачає виплатити підряднику 95% вартості зазначених робіт за контрактом на строк не більше ніж 34 місяці (замість 24).

Рішення обґрунтували форс-мажорними обставинами, які виникли через карантинні заходи та пандемію.

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На Виноградар планують побудувати чотири станції метро від кінцевої Сирець. Нині будівельники проклали вже 500 метрів до станції.

За словами заступника Київського міського голови Олександра Густєлєва, паралельно триває будівництво електричної підстанції станції Мостицька і роботи в напрямку другої майбутньої станції на Виноградар – Проспект Правди.

На станції метро Вокзальна з’явиться другий вихід

Київський метрополітен розмістив тендерну пропозицію на проектування другого виходу станції Вокзальна. Також станцію планують реконструювати.

Станцію Вокзальна не реконструювали з 1960 року, тобто з моменту її відкриття.