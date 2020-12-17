Ценные бумаги: как и сколько можно заработать, где покупать

Облигации
Такие ценные бумаги, по сути, являются аналогом кредита, который вы не берете, а даете. Занимать деньги у вас может государство, если вы покупаете облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), или конкретная компания, если выбираете корпоративные облигации. Вы же получаете четко определенный доход.
После окончания срока обращения облигации ее эмитент (государство или компания, которая выпустила ценные бумаги) возвращает вам полную сумму инвестиции.
Доходность облигаций зависит от того, когда и в какой срок они выпущены. Например, инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА предлагает клиентам государственные облигации с доходностью 8,5% в гривне, 3% в долларах и 2,5% в евро. Это выше, чем по депозитам в государственных банках.
Преимуществ также больше: налоги платить не нужно, ставка остается неизменной в течение всего времени, а доход выплачивается ежемесячно.
ОВГЗ принесут вам меньше дохода на фондовом рынке, но риск тоже минимальный — Украина на законодательном уровне гарантирует возврат всей суммы инвестиции и выплату дохода.
Фьючерсы
Фьючерсный контракт — это договор, который дает возможность купить или продать что-либо, что торгуется на бирже, позже. При этом цена и условия будущего соглашения обсуждаются и фиксируются сразу. Если просто — это контракт на будущее.
Фьючерс можно заключить на различные активы: ценные бумаги, валюту, сырье и тому подобное. В соглашении обязательно фиксируют объемы актива и цену на него на конкретную дату в будущем.
Для лучшего понимания рассмотрим пример. Покупатель обязуется купить, а продавец — продать 31 августа 2021 года 5 т пшеницы по цене 9 тыс. грн/т. И если фактическая стоимость зерна в тот день будет ниже или выше, покупка все равно пройдет по цене, которая зафиксирована в договоре.
Фьючерсы обычно имеют высокий уровень доходности, но предусматривают высокие риски, поэтому новичкам на фондовом рынке не рекомендуется вкладываться в такие соглашения.
Акции
Это самый распространенный вид ценных бумаг. На мировых фондовых рынках они — золотая середина инвестирования, ведь имеют более высокую доходность, чем облигации, и меньшую рискованность, чем фьючерсы.
Если инвестор владеет акциями компании, то он может получать дивиденды (часть от прибыли) или зарабатывать на подорожании ценных бумаг (покупать дешево — продавать через некоторое время дороже).
Инвестирование в акции — это риск. Но выдающейся чертой фондового рынка в этом случае является то, что в долгосрочной перспективе он все равно растет. На графике ниже можно увидеть динамику цен на акции 500 крупнейших публичных компаний США за последний год.
Так, цены на акции упали при введении локдауна по всему миру в марте, но уже к сентябрю они восстановились и побили исторический максимум.
Ценные бумаги покупают и продают на фондовых биржах. Доступ к торгам имеют только сертифицированные брокеры — человек не может просто прийти и купить 10 облигаций и 15 акций Facebook.
Нужно выбрать для себя брокера, заключить с ним договор и затем осуществлять любые операции на фондовом рынке. Чтобы получить доступ к фондовым рынкам США, Европы и Азии, можно обратиться, например, к компании Freedom Finance. У них есть представительство в Украине — ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА, которое имеет все необходимые государственные лицензии для работы на фондовых рынках.
Инвестору-новичку следует помнить — если вы можете больше заработать, то можете и больше потерять. Без знаний, аналитических умений, опыта и специфического «ощущения рынка» выбрать правильную инвестиционную стратегию трудно.
Проще и эффективнее обратиться к профессионалам, которые анализируют рынки и работают с ценными бумагами ежедневно в течение многих лет. Тем более, часто брокеры консультируют и предоставляют доступ к аналитике абсолютно бесплатно своим клиентам.