Ценные бумаги: как и сколько можно заработать, где покупать

Такие ценные бумаги, по сути, являются аналогом кредита, который вы не берете, а даете. Занимать деньги у вас может государство, если вы покупаете облигации внутренних государственных займов (ОВГЗ), или конкретная компания, если выбираете корпоративные облигации. Вы же получаете четко определенный доход.

После окончания срока обращения облигации ее эмитент (государство или компания, которая выпустила ценные бумаги) возвращает вам полную сумму инвестиции.

Доходность облигаций зависит от того, когда и в какой срок они выпущены. Например, инвестиционная компания ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА предлагает клиентам государственные облигации с доходностью 8,5% в гривне, 3% в долларах и 2,5% в евро. Это выше, чем по депозитам в государственных банках.

Преимуществ также больше: налоги платить не нужно, ставка остается неизменной в течение всего времени, а доход выплачивается ежемесячно.

ОВГЗ принесут вам меньше дохода на фондовом рынке, но риск тоже минимальный — Украина на законодательном уровне гарантирует возврат всей суммы инвестиции и выплату дохода.