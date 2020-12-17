Цінні папери: як і скільки можна заробити, де купувати

Облігації
Такі цінні папери, по суті, є аналогом кредиту, який ви не берете, а даєте. Позичати гроші у вас може держава, якщо ви купуєте облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), або конкретна компанія, якщо вибираєте корпоративні облігації. Ви ж отримуєте чітко визначений дохід.
Після закінчення терміну обігу облігації її емітент (держава або компанія, яка випустила цінні папери) повертає вам повну суму інвестиції.
Дохідність облігацій залежить від того, коли та в який термін вони випущені. Наприклад, інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА пропонує клієнтам державні облігації з дохідністю 8,5% у гривні, 3% у доларах та 2,5% у євро. Це вище, ніж за депозитами у державних банках.
Переваг також більше: податки платити не потрібно, ставка залишається незмінною протягом всього часу, а дохід виплачують щомісяця.
ОВДП принесуть вам найменше доходу на фондовому ринку, але ризик теж мінімальний — Україна на законодавчому рівні гарантує повернення всієї суми інвестиції та виплату доходу.
Ф’ючерси
Ф’ючерсний контракт — це договір, який дає можливість купити чи продати будь-що, що торгується на біржі, пізніше. Водночас ціна та умови майбутньої угоди обговорюються і фіксуються зразу. Якщо просто – це контракт на майбутнє.
Ф’ючерс можна укласти на різні активи: цінні папери, валюту, сировину тощо. В угоді обов’язково фіксують обсяги активу та ціну на нього на конкретну дату в майбутньому.
Для кращого розуміння розгляньмо приклад. Покупець зобов’язується купити, а продавець — продати 31 серпня 2021 року 5 т пшениці за ціною 9 тис. грн/т. І якщо фактична вартість зерна у той день буде нижчою або вищою, купівля все одно пройде за ціною, яка зафіксована у договорі.
Ф’ючерси зазвичай мають високий рівень дохідності, але передбачають високі ризики, тому новачкам на фондовому ринку не рекомендується вкладатися в такі угоди.
Акції
Це найпоширеніший вид цінних паперів. На світових фондових ринках вони є золотою серединою інвестування, адже мають вищу дохідність, ніж облігації, та меншу ризиковість, ніж ф’ючерси.
Якщо інвестор володіє акціями компанії, то він може отримувати дивіденди (частину від прибутку) або заробляти на подорожчанні цінних паперів (купувати дешево — продавати згодом дорожче).
Інвестування в акції — це ризик. Але визначною рисою фондового ринку у цьому разі є те, що у довгостроковій перспективі він все одно зростає. На графіку нижче можна побачити динаміку цін на акції 500 найбільших публічних компаній США за останній рік.
Так, ціни на акції упали під час запровадження локдауну у всьому світі у березні, але уже до вересня вони відновилися і побили історичний максимум.
Цінні папери купують і продають на фондових біржах. Доступ до торгів мають лише сертифіковані брокери — людина не може просто прийти й купити 10 облігацій та 15 акцій Facebook.
Потрібно вибрати для себе брокера, укласти з ним договір і потім здійснювати будь-які операції на фондовому ринку. Щоб отримати доступ до фондових ринків США, Європи та Азії, можна звернутися, наприклад, до компанії Freedom Finance. У них є представництво в Україні — ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА, яке має усі потрібні державні ліцензії для роботи на фондових ринках.
Інвестору-новачку треба пам’ятати – якщо ви можете більше заробити, то можете й більше втратити. Без знань, аналітичних умінь, досвіду та специфічного «відчуття ринку» вибрати правильну інвестиційну стратегію важко.
Простіше й ефективніше звернутися до професіоналів, які аналізують ринки та працюють з цінними паперами щодня протягом багатьох років. Тим більше, часто брокери консультують та надають доступ до аналітики абсолютно безкоштовно своїм клієнтам.