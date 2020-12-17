Цінні папери: як і скільки можна заробити, де купувати

Такі цінні папери, по суті, є аналогом кредиту, який ви не берете, а даєте. Позичати гроші у вас може держава, якщо ви купуєте облігації внутрішніх державних позик (ОВДП), або конкретна компанія, якщо вибираєте корпоративні облігації. Ви ж отримуєте чітко визначений дохід.

Після закінчення терміну обігу облігації її емітент (держава або компанія, яка випустила цінні папери) повертає вам повну суму інвестиції.

Дохідність облігацій залежить від того, коли та в який термін вони випущені. Наприклад, інвестиційна компанія ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА пропонує клієнтам державні облігації з дохідністю 8,5% у гривні, 3% у доларах та 2,5% у євро. Це вище, ніж за депозитами у державних банках.

Переваг також більше: податки платити не потрібно, ставка залишається незмінною протягом всього часу, а дохід виплачують щомісяця.

ОВДП принесуть вам найменше доходу на фондовому ринку, але ризик теж мінімальний — Україна на законодавчому рівні гарантує повернення всієї суми інвестиції та виплату доходу.