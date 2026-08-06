Несмотря на сильную жару, ограничения потребления электроэнергии в пятницу, 7 августа, во всех регионах Украины применяться не будут.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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— Завтра, в пятницу, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

Энергетики просят рационально потреблять электроэнергию и, по возможности, перенести использование мощных электроприборов на ночные часы – с 23:00.

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В Украине сохраняется очень жаркая погода. Потребление электроэнергии продолжает расти. Сегодня, 6 августа, по состоянию на 09:30, оно было на 1,4% выше, чем в это же время предыдущего дня – в среду.

Причина изменений – массовое использование кондиционеров из-за жары бытовыми потребителями и бизнесом.

В Укрэнерго сообщают, что россияне не прекращают атаковать гражданскую энергетическую инфраструктуру Украины.

В результате российских артиллерийских обстрелов и ударов дронами по состоянию на утро 6 августа были зафиксированы новые обесточивания в Херсонской, Запорожской, Донецкой, Харьковской и Сумской областях.

В регионах, где это позволяла ситуация с безопасностью, провели аварийно-восстановительные работы.

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