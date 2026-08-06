Кабинет министров обязал Государственную налоговую службу передать Министерству обороны информацию из реестра физических лиц – налогоплательщиков о гражданах, которых хотят внести в военный реестр Оберег.

Об этом говорится в постановлении Кабинета министров Украины №981 от 29 июля 2026 года, в котором говорится о порядке ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Проверка военного учета для Минобороны

Как отмечается в документе, Госналоговая служба в течение 90 календарных дней должна передать Минобороны предусмотренные законодательством сведения о гражданах Украины в возрасте от 18 до 60 лет для актуализации данных в реестре Оберег.

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Целью информационного сочетания налогового реестра и этой базы является автоматизация процесса верификации данных о военнообязанных.

Так Минобороны сможет выявить граждан, чьи сведения отсутствуют в учете, а также устранять несогласованности по их адресам, паспортным или другим персональным данным без необходимости личного посещения ТЦК.

Обновлены требования для украинских граждан за границей

Постановление №981 регулирует не только механизм обмена информацией между ведомствами. Принятый документ дополнительно регламентирует процедуру проверки военно-учетных документов в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Когда мужчины в возрасте от 18 до 60 лет будут обращаться за предоставлением определенных консульских услуг, уполномоченные работники будут проверять силу их документов через интегрированные с реестром Оберег системы.

Для этого заявители могут предоставить электронный документ в мобильном приложении Резерв+ или его распечатанную форму с QR-кодом. В отдельных ситуациях разрешено подавать обычный бумажный военно-учетный документ.

Уточненный порядок действий предусматривает несколько сценариев:

в случае наличия документа и полной соответствия его сведений данным в реестре, консульская процедура осуществляется в стандартном режиме;

в случае отсутствия документа, его недействительности или выявления разногласий со сведениями в реестре Оберег, в получении определенных консульских услуг могут отказать.

Ограничения не применяются к документам, необходимым гражданину возвращения на территорию Украины.

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