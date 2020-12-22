Киевским медикам увеличат доплату с января 2021 года.

Соответствующее решение было принято на заседании Киевского городского совета.

— В этом году на доплату медработникам столица направила из нашего бюджета, бюджета столицы, более 1 млрд грн. Я предлагаю в следующем году увеличить расходы на финансирование помощи медикам коммунальных больниц Киева. Речь идет о ежемесячных надбавках к заработной плате, которую, напомню, медикам сейчас выплачивает государство, — сказал Киевский городской глава Виталий Кличко.

По его словам, речь идет о финансовой помощи 30 тыс. медицинским работникам столицы.

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Поэтому, с января 2021 года ежемесячно медики коммунальных больниц столицы будут получать надбавки к зарплате из городского бюджета: врачи — 5 тыс. грн, медсестры — 4 тыс., младший медперсонал — 2 тыс. грн.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 22 декабря коронавирус в Киеве обнаружили еще у 1 159 человек. За сутки в городе от вируса умерли 26 человек, выздоровели 1 242 больных.

Всего в столице зафиксировано 102 242 случая Covid-19. За время пандемии в столице 1 749 человек умерли от вируса, 33 981 житель столицы выздоровел.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком районе — 232, в Днепровском — 201, Соломенском — 140.