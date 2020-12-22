В Киеве могут закрывать новогодние ярмарки и развлекательные локации за несоблюдение правил карантина.

Госпродпотребслужбу возмущает то, что люди продолжают безответственно относиться к противоэпидемическим мерам, которые действуют в стране.

— Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемиологических мер. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, — заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Читайте: Вход на Софиевскую площадь на новогодние праздники могут ограничить

Организаторов и владельцев этих локаций могут привлекать к уголовной ответственности, добавил спикер.

Карантин в Украине

Из-за распространения коронавируса в Украине усилили карантин, меры действуют с 19 декабря 2020 года.

Также в стране ввели локдаун с 8 по 24 января 2021 года.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.