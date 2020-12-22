PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Грубнік |

В Киеве из-за нарушения карантина могут закрывать новогодние ярмарки

В Киеве могут закрывать новогодние ярмарки и развлекательные локации за несоблюдение правил карантина.

Госпродпотребслужбу возмущает то, что люди продолжают безответственно относиться к противоэпидемическим мерам, которые действуют в стране.

— Мы наблюдали массовое скопление людей, несоблюдение безопасной дистанции, масочного режима и элементарных противоэпидемиологических мер. Поэтому консультации закончились. Теперь подобные ярмарки просто будут закрываться, — заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан.

Читайте: Вход на Софиевскую площадь на новогодние праздники могут ограничить

Организаторов и владельцев этих локаций могут привлекать к уголовной ответственности, добавил спикер.

Карантин в Украине

Из-за распространения коронавируса в Украине усилили карантин, меры действуют с 19 декабря 2020 года.

Также в стране ввели локдаун с 8 по 24 января 2021 года.

Подробнее о карантине в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сегодня

Фото: Pixabay

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка