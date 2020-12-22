Київським медикам збільшать доплату з січня 2021 року.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні Київської міської ради.

– Цьогоріч на доплату медпрацівникам столиця спрямувала з нашого бюджету, бюджету столиці, понад 1 млрд грн. Я пропоную в наступному році збільшити видатки на фінансування допомоги медикам комунальних лікарень Києва. Ідеться про щомісячні надбавки до заробітної плати, яку, нагадаю, медикам зараз виплачує держава, – сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

За його словами, йдеться про фінансову допомогу 30 тис. медичних працівників столиці.

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Відтак, із січня 2021 року щомісяця медики комунальних лікарень столиці отримуватимуть надбавки до зарплати з міського бюджету: лікарі – 5 тис. грн, медсестри – 4 тис., молодший медперсонал – 2 тис. грн.

Коронавірус у Києві

Станом на 22 грудня коронавірус у Києві виявили ще у 1 159 осіб. За добу у місті від вірусу померло 26 людей, одужали 1 242 хворих.

Загалом у столиці зафіксовано 102 282 випадки Covid-19. За час пандемії у столиці 1 749 людей померли від вірусу, 33 981 мешканець столиці одужав.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому районі – 232, у Дніпровському — 201, Солом’янському — 140.