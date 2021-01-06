Украинские эксперты проводят экспертизу обнародованных аудиозаписей возможных разговоров руководства КГБ Беларуси в рамках расследования дела по заказчикам убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в эфире Громадського радио.

По его словам, экспертиза голосов проводится в Украине экспертами по фоноскопическим экспертизам.

— Для образца, если нельзя человека для этого опросить лично, будут брать какое-то его публичное выступление и сравнивать с записью. В этом случае придется идти таким же путем. Экспертам необходимо время, это сложная техническая экспертная работа, — сказал замминистра.

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Поскольку преступление было совершено на территории Украины, то и расследование должно проводиться Украиной, а другие страны могут лишь оказывать содействие в расследовании в рамках международной правовой помощи.

— В случае с Беларусью, у меня есть сомнения, что она будут содействовать этому расследованию. Хотя было бы хорошо после установления лица, которое присутствует на пленках, его допросить. Но у меня есть большие сомнения, что нам это разрешат сделать. Та же история со свидетелями. Страна может отказать в допросе свидетелей, и тут нет вариантов, как вынудить страну это сделать, — отметил Геращенко.

В начале января в деле об убийстве Павла Шеремета появились новые подробности.

Следствию стало известно об аудиозаписях, которые указывают на причастность белорусских спецслужб к убийству журналиста.

Они подтверждают основную версию следствия, однако на самом деле ветеранов АТО и волонтеров не отображаются.