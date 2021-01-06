Українські експерти проводять експертизу оприлюднених аудіозаписів можливих розмов керівництва КДБ Білорусі в рамках розслідування справи щодо замовників убивства журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко в ефірі Громадського радіо.

За його словами, експертиза голосів проводиться в Україні експертами з фоноскопічної експертизи.

– Для зразка, якщо не можна людину для цього опитати особисто, будуть брати його публічний виступ і порівнювати із записом. У цьому випадку доведеться йти таким же шляхом. Експертам необхідно час, це складна технічна експертна робота, – сказав заступник міністра.

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Оскільки злочин було скоєно на території України, то і розслідування повинно проводитися Україною, а інші країни можуть лише сприяти в розслідуванні в рамках міжнародної правової допомоги.

– У випадку з Білоруссю, у мене є сумніви, що вона сприятиме цьому розслідуванню. Хоча було б добре після встановлення особи, яка бере участь у плівках, її допитати. Але у мене є великі сумніви, що нам це дозволять зробити. Та ж історія зі свідками. Країна може відмовити в допиті свідків, і тут немає варіантів, як змусити країну це зробити, – зазначив Геращенко.

На початку січня в справі про вбивство Павла Шеремета з’явилися нові подробиці.

Слідству стало відомо про аудіозаписи, які вказують на причетність білоруських спецслужб до вбивства журналіста.

Вони підтверджують основну версію слідства, проте насправді ветеранів АТО і волонтерів не відображаються.