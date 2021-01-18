На сайте Верховной Рады появился законопроект, которым нардепы предлагают запретить Кабмину переносить рабочие дни из-за выходных на праздники.

Одной из инициаторов документа является председатель Комитета Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

В частности, предлагается запретить переносить выходные и рабочие дни на предприятии, в учреждении или организации, кроме случаев, установленных Кодексом законов о труде Украины.

Кроме того, авторы законопроекта уверены, что избыточное количество переносов рабочих дней негативно влияет на производительность труда и формирует негативную репутацию бизнеспотенциалу Украины в мире.

Читайте Когда выходные в феврале 2021 в Украине

Вместе с тем, если Кабмин переносит рабочие дни на выходные, то это приводит к шестидневной рабочей недели.

Иногда такая ситуация происходит два раза в месяц, что является нарушением законодательных требований к минимальному времени отдыха работника.

Когда будут отдыхать украинцы в 2021 году

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины, выходные в 2021 году будут насчитывать 14 дополнительных дней.

Также правительство определило перенос рабочих дней. Сколько будут отдыхать украинцы в 2021 году и какие дни придется отрабатывать — читайте в материале.