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Факти / Україна
Вікторія Гірко |

Рада може заборонити переносити робочі та вихідні дні через свята

На сайті Верховної Ради з’явився законопроект, яким нардепи пропонують заборонити Кабміну переносити робочі дні через вихідні у свята.

Однією з ініціаторів документу є голова Комітету Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова.

Зокрема, пропонують заборонити переносити вихідні та робочі дні на підприємстві, в установі або організації, крім випадків, встановлених Кодексом законів про працю України.

Крім того, автори законопроекту переконані, що надмірна кількість перенесень робочих днів негативно впливає на продуктивність праці і формує негативну репутацію бізнеспотенціалу України у світі.

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Разом з тим, якщо Кабмін переносить робочі дні на вихідні, то це призводить до шестиденного робочого тижня.

Інколи така ситуація трапляється двічі на місяць, що є порушенням законодавчих вимог до мінімального часу відпочинку працівника.

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Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів України, вихідні у 2021 році налічуватимуть 14 додаткових днів.

Також уряд визначив перенесення робочих днів. Скільки відпочиватимуть українці у 2021 році і які дні доведеться відпрацьовувати – читайте в матеріалі.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Pexels

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