Прогресс есть: НБУ о шансах первого пересмотра миссией МВФ программы stand-by для Украины

Национальный банк считает, что шансы первого пересмотра миссией Международного валютного фонда программы кредитования stand-by для Украины высокие.

Такое мнение высказал глава НБУ Кирилл Шевченко.

— Мы оцениваем шансы пересмотра программы как высокие. Переговоры пока идут, прогресс, безусловно, есть, — отметил он во время брифинга.

Миссия Европейского департамента МВФ по вопросам первого пересмотра программы для Украины в формате stand-by начала работать 11 января.

Программа кредитования stand-by

В июне прошлого года Международный валютный фонд утвердил 18-месячную программу stand-by для Украины, которая предусматривала выделение около $5 млрд несколькими траншами.

В том же месяце Фонд выделил Украине первый транш в размере $2,1 млрд. Остальные средства МВФ должен выделить после пересмотров программы, которых изначально было запланировано четыре.

В случае успешных пересмотров Украина должна получить второй и третий транш по $700 млн, третий — $560 млн и четвертый — $980 млн.