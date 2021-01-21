Прогрес є: НБУ про шанси першого перегляду місією МВФ програми stand-by для України

Національний банк вважає, що шанси першого перегляду місією Міжнародного валютного фонду програми кредитування stand-by для України високі.

Таку думку висловив глава НБУ Кирило Шевченко.

– Ми оцінюємо шанси перегляду програми як високі. Переговори наразі тривають, прогрес, безумовно, є, – зазначив він під час брифінгу.

Місія Європейського департаменту МВФ з питань першого перегляду програми для України в форматі stand-by почала працювати 11 січня.

Програма кредитування stand-by

У червні минулого року Міжнародни валютний фонд затвердив 18-місячну програму stand-by для України, яка передбачала виділення близько $5 млрд кількома траншами.

Того ж місяця Фонд надав Україні перший транш у розмірі $2,1 млрд. Решту коштів МВФ повинен виділити після переглядів програми, яких від початку було заплановано чотири.

У разі успішних переглядів Україна повинна отримати другий і третій транш по $700 млн, третій – $560 млн і четвертий – $980 млн.