Цена на газ 2021: у кого в феврале газ будет cамым дешевым

Свои цены на газ для бытовых потребителей в феврале обнародовали почти все газоснабжающие компании. Согласно решению правительства стоимость кубометра голубого топлива для населения не должна превышать 6,99 грн. Однако некоторые поставщики воспользовались правом установить даже более низкую цену.

По данным информационно-консультационного центра ГазПравда, по состоянию на утро среды свои февральские ценники обнародовали более 50 компаний. Из них сразу восемь поставщиков предложили газ дешевле предельной цены.

В частности, поставщик Megawatt обнародовал цену 6,79 грн, газоснабжающая компания Нафтогаз Украины — 6,86 грн, Агросинтез Трейдинг — 6,88 грн, Энергетические ресурсы Украины и Газпромпостач — 6,90 грн, Газ АП — 6,94 грн, Волиньэлектро Сбыт — 6,97 грн, а ETG.UA — 6,98 грн за кубометр.

Отметим, что цены здесь и ниже указаны с НДС, но без учета стоимости распределения. Ведь за доставку газа потребители платят облгазам напрямую. Интересно, что даже несмотря на предельную цену компании соревновались между собой за самое низкое предложение.

Например, Megawatt сначала выставил ценник в 6,88 грн за кубометр, но впоследствии снизил его до 6,79 грн– после обнародования цены Нафтогазом.

Остальные поставщики, которые обнародовали цены по состоянию на вечер вторника, (в том числе региональные газсбыты, аффилированные с облгазами) предложили 6,99 грн за кубометр.

Отметим, что газоснабжающие компании должны обнародовать стоимость газа за 5 дней до начала месяца, если цена на следующий месяц будет отличаться от предыдущего. Около 14 компаний не обнародовали свои ценовые предложения.

— Теоретически у них должна была остаться январская цена в таком случае, или же они планируют прекратить предоставлять свои услуги, и их потребители автоматически попадут к поставщику последней надежды. Но вполне вероятно, что эти поставщики просто нарушают правила и опубликуют цену с опозданием, – объясняет координатор жилищно-коммунальных и энергетических программ гражданской сети Опора Татьяна Бойко.

В условиях “ограниченной конкуренции”

Сразу восемь предложений ниже предельной цены – позитивный сигнал для рынка, отмечают специалисты.

Однако установление предельной цены также продемонстрировало свое негативное влияние на поставщиков. Например, компания Газ АП хоть и установила для существующих клиентов ценник на 5 коп. ниже предельного, но сообщила, что временно приостанавливает прием новых заявлений на присоединение.

— С 19.01.2021 временно останавливаем прием новых заявлений-присоединений в точках контакта и на своем официальном сайте. Все заявления-присоединения, поданные до 18.01.2021 года будут обработаны нашими специалистами не позднее 25.01.2021 года, о чем будет персонально сообщено заявителям. Такое решение является вынужденным шагом, продиктованным политическим решением государства относительно ограничения конкуренции на рынке природного газа из-за введения государственной регулируемой цены, – говорится на сайте компании.

Напомним, правительство установило предельную цену на газ на уровне 6,99 грн за кубометр. Такая цена будет действовать не дольше чем до 31 марта.

В то же время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул, что решение об установлении предельной цены на газ не означает, что правительство отказывается от развития рынка газа в Украине.

Эксперты надеются, что настоящая конкуренция вернется уже с апреля. Но при этом отмечают ее минимальное присутствие даже в условиях предельной цены.

— Ценовое ограничение, установленное правительством (очень надеюсь, что действительно не дольше, чем до конца марта), ряд новых поставщиков использовал как шанс не только сохранить своих клиентов, но и завоевать новых. Очевидно, что те, кто предложил цены меньше, чем 6,99, не могут претендовать на компенсацию от правительства. Пока только одна компания заявила о временной остановке приема заявок от потребителей, но никто не “сошел с дистанции”. Наблюдаем даже незначительную конкуренцию в таких ограниченных условиях, – заключает Татьяна Бойко.

Что дальше?

Правительство предложило всем поставщикам газа уже весной или летом подготовить так называемые годовые тарифы. Об этом Денис Шмыгаль заявил в ходе согласительного совета депутатских фракций и групп в Верховной Раде.

— Сейчас основным является месячный продукт. А удобным и для всей Европы, и для граждан Украины является годовой продукт, который легко прогнозировать, легко рассчитывать. У людей не будет стресса, когда ежемесячно цена будет меняться в ту или иную сторону, и это трудно прогнозировать, – отметил глава правительства.

До сих пор сезонные тарифные планы на поставку газа в Украине предлагали несколько компаний, а годовой с помесячной оплатой равными частями – только государственный Нафтогаз.

В зависимости от даты подключения к тарифу потребители получили цены от 4,73 до 6,45 грн за кубометр. То есть действительно сэкономили: годовой тариф вышел дешевле даже установленной правительством предельной цены. И доплачивать этим людям не придется. В Нафтогазе заверили, что условия этих годовых планов не меняются.

— Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой в прошлом году, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за куб. м, согласно условиям договоров, – отметили в компании.

Если газсбыт откажется продавать газ по 6,99?

Несмотря на решение правительства, газсбыты формально не заставляют продавать газ населению по цене 6,99 грн за кубометр.

— Правительство приняло решение ограничить предельную цену для поставок газа населению. Это можно считать рыночным мероприятием, потому что правительство никого не обязывает по такой цене поставлять газ населению. Все рыночные игроки, если не хотят, могут не поставлять газ по такой цене, – рассказал и.о. министра энергетики Юрий Витренко в интервью DW.

Впрочем, в случае отказа продавать газ не выше предельной цены компании рискуют потерять клиентов. Ведь в случае их отказа сработает страховой механизм рынка – клиентов таких компаний автоматически подхватит поставщик “последней надежды” (ПОН), которым является Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины.

— Газоснабжающая компания Нафтогаз Украины как поставщик “последней надежды” готова поставлять газ всем бытовым потребителям, поставщик которых не сможет или откажется обеспечить своих клиентов газом по регулируемой цене. Цена газа для клиентов ПОН – 6.99 грн/куб.м с НДС без стоимости распределения (доставки). Владельцы домохозяйств могут быть уверены, что перебоев с газоснабжением не будет, – заверили в компании.

Но важно, что потребитель может быть клиентом ПОН только до 60 дней. В течение этого периода человек должен найти себе постоянного поставщика газа.

Газсбыты будут судиться?

Между тем правительственное регулирование рынка газа могут обжаловать в суде, потребовав компенсаций.

Глава компании Йе Энергия, находящейся в группе Дмитрия Фирташа и являющейся первоисточником в цепи поставки газа населению, Артем Компан заявил о намерении обжаловать снижение цен на газ для украинцев, назвав цену в 6,99 грн за кубометр “политической”. По его словам, государство должно было дать поставщикам компенсации.

— Или можете дать компенсацию европейским компаниям, которые нам поставляли, чтобы мы не были им должны. Или конечному потребителю. Это цивилизованный подход. И такой подход работает, еще раз повторюсь, во всей Европе. Свою маржу разложить мы готовы, – отметил Артем Компан в интервью Экономической правде.

Он добавил, что компания намерена идти в суд.

— Суд будет между нами и европейскими партнерами, поставляющими нам газ. Конечно, мы пойдем в суд… Мы рассматриваем различные варианты, но в рамках закона будем бороться за наш бизнес, – подытожил Артем Компан.

Слово за Антимонопольным комитетом

Параллельно же региональными газсбытами, а именно – их ценами на газ (в январе они достигали почти 10 грн, хотя на рынке были предложения от 6,99 грн за кубометр) – заинтересовался Антимонопольный комитет.

19 января регулятор открыл дела против 6 газсбытов по признакам злоупотребления монопольным положением при формировании цены на газ. Речь шла о компании Киевоблгаз Сбыт, Житомиргаз Сбыт, Черниговгаз Сбыт, Черкассыгаз Сбыт, Уманьгаз Сбыт и КиивГазЕнерджы.

А 26 января к этому перечню добавились еще и Львовгаз сбыт, Закарпатгаз сбыт, ООО Волыньгаз сбыт, Ивано-Франковскгаз Сбыт и Ривнегаз Сбыт.

— В ближайшее время ждем другие регионы. Это дело, которое должно показать всем силу государства. Ведь свободный рынок не означает рынок без правил. Расследование ведем настолько быстро, насколько возможно. После анализа всей информации ожидаем первых выводов через два месяца, – сообщил председатель Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий.

Цена на газ в феврале

Газопоставляющая компания Нафтогаз Украины установила цену на газ для населения на февраль в размере 6,86 грн за кубический метр.

Для клиентов, которые оформили тарифный план Годовой прошлого года, стоимость газа не изменится и составит 4,73 грн, 5,24 грн и 6,45 грн за кубический метр, в соответствии с условиями договоров.