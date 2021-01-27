Ціна на газ 2021: у кого у лютому газ буде найдешевшим

Свої ціни на газ для побутових споживачів у лютому оприлюднили майже всі газопостачальні компанії. Згідно з рішенням уряду вартість кубометра блакитного палива для населення не має перевищувати 6,99 грн. Однак деякі постачальники скористалися правом встановити навіть нижчу ціну.

За даними інформаційно-консультаційного центру ГазПравда, станом на ранок середи свої лютневі цінники оприлюднили понад 50 компаній. З них одразу вісім постачальників запропонували газ дешевше граничної ціни.

Зокрема, постачальник Megawatt оприлюднив ціну 6,79 грн, Газопостачальна компанія Нафтогаз України – 6,86 грн, Агросинтез Трейдінг – 6,88 грн, Енергетичнi ресурси України та Газпромпостач – 6,90 грн, Газ АП – 6,94 грн, Волиньелектро Збут – 6,97 грн, а ETG.UA – 6,98 грн за кубометр.

Зазначимо, що ціни тут і нижче вказані з ПДВ, але без урахування вартості розподілу. Адже за доставлення газу споживачі сплачують облгазам напряму. Цікаво, що навіть попри граничну ціну компанії змагалися між собою за найнижчу пропозицію.

Наприклад, Megawatt спочатку виставив цінник у 6,88 грн за кубометр, але згодом знизив його до 6,79 грн – після оприлюднення ціни Нафтогазом.

Решта постачальників, котрі оприлюднили ціну станом на вечір вівторка, (зокрема й регіональні газзбути, афілійовані з облгазами) запропонували 6,99 грн за кубометр.

Зазначимо, що газопостачальні компанії мають оприлюднювати вартість газу за 5 днів до початку місяця постачання, якщо ціна на наступний місяць відрізнятиметься від попереднього. Близько 14 компаній не оприлюднили свої цінові пропозиції.

– Теоретично у них мала б залишитися січнева ціна у такому разі, або ж вони планують припинити надавати свої послуги, і їхні споживачі автоматично потраплять до постачальника останньої надії. Але цілком ймовірно, що ці постачальники просто порушують правила та опублікують ціну із запізненням, – пояснює координатор житлово-комунальних та енергетичних програм громадянської мережі Опора Тетяна Бойко.

В умовах “обмеженої конкуренції”

Одразу вісім пропозицій нижче граничної ціни – позитивний сигнал для ринку, зазначають фахівці. Однак встановлення граничної ціни також продемонструвало свій негативний вплив на постачальників. Наприклад, компанія Газ АП, хоч і встановила для клієнтів цінник на 5 коп. нижче за граничний, але повідомила, що тимчасово зупиняє приймання нових заявок на приєднання.

– Із 19.01.2021 тимчасово зупиняємо приймання нових заяв-приєднань у точках контакту та на своєму офіційному веб-сайті. Усі заяви-приєднання, подані у термін до 18.01.2021 року наші фахівці опрацюють не пізніше 25.01.2021 року, про що буде персонально повідомлено заявникам. Таке рішення є вимушеним кроком, що продиктований політичним рішенням держави щодо обмеження конкуренції на ринку природного газу через введення державної регульованої ціни, – йдеться на сайті компанії.

Нагадаємо, уряд встановив граничну ціну на газ на рівні 6,99 грн за кубометр. Така ціна діятиме щонайдовше до 31 березня. Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що рішення про встановлення граничної ціни на газ не означає, що уряд відмовляється від розвитку ринку газу в Україні.

Експерти сподіваються, що справжня конкуренція повернеться вже з квітня. Але водночас відзначають її мінімальну присутність навіть за умов граничної ціни.

– Цінове обмеження, встановлене урядом (дуже сподіваюся, що справді не довше, ніж до кінця березня), низка нових постачальників використала як шанс не лише зберегти своїх клієнтів, а й завоювати нових. Очевидно, що ті, хто запропонував ціни менші за 6,99, не можуть претендувати на компенсацію від уряду. Наразі лише одна компанія заявила про тимчасове зупинення приймання заявок від споживачів, але ніхто не “зійшов з дистанції”. Спостерігаємо навіть незначну конкуренцію в таких обмежених умовах, – підсумовує Тетяна Бойко.

Що далі?

Уряд запропонував усім постачальникам газу вже навесні чи влітку підготувати так звані річні тарифи. Про це Денис Шмигаль заявив під час погоджувальної ради депутатських фракцій і груп у Верховній Раді.

– Зараз основним є місячний продукт. А зручним і для всієї Європи, і для громадян України є річний продукт, який легко прогнозувати, легко розраховувати. Люди не матимуть стресу, коли щомісяця ціна змінюватиметься у той чи інший бік і це важко прогнозувати, – наголосив глава уряду.

Дотепер сезонні тарифні плани на постачання газу в Україні пропонували кілька компаній, а річний з помісячною оплатою рівними частинами – лише державний Нафтогаз.

Залежно від дати підключення до тарифу споживачі отримали ціни від 4,73 до 6,45 грн за кубометр.

Тобто вони справді зекономили: річний тариф вийшов дешевшим навіть за встановлену урядом граничну ціну. І доплачувати цим людям не доведеться. У Нафтогазі запевнили, що умови цих річних планів не змінюються.

– Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний минулого року, вартість газу не зміниться і становитиме 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за куб. м, відповідно до умов договорів, – наголосили в компанії.

Якщо газзбут відмовиться продавати газ по 6,99?

Попри рішення уряду газзбути формально не змушують продавати газ населенню за ціною 6,99 грн за кубометр.

– Уряд ухвалив рішення обмежити граничну ціну для постачання газу населенню. Це можна вважати ринковим заходом, тому що уряд нікого не зобов’язує за такою ціною поставляти газ населенню. Усі ринкові гравці, якщо не хочуть, можуть не поставляти газ за такою ціною, – розповів т.в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко в інтерв’ю DW.

Утім, у разі відмови продавати газ не вище граничної ціни компанії ризикують втратити клієнтів. Адже в разі відмови спрацює страховий механізм ринку — клієнтів таких компаній автоматично підхопить постачальник “останньої надії” (ПОН), яким є Газопостачальна компанія Нафтогаз України.

– Газопостачальна компанія Нафтогаз України як постачальник “останньої надії” готова постачати газ усім побутовим споживачам, постачальник яких не зможе або відмовиться забезпечити своїх клієнтів газом за регульованою ціною. Ціна газу для клієнтів ПОН – 6.99 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки). Власники домогосподарств можуть бути впевнені, що перебоїв із газопостачанням не буде, – запевнили в компанії.

Але важливо, що споживач може бути клієнтом ПОН лише до 60 днів. Протягом цього періоду людина має знайти собі постійного постачальника газу.

Газзбути судитимуться?

Тим часом урядове регулювання ринку газу можуть оскаржити в суді, вимагаючи компенсацію.

Голова компанії Йе Енергія, яка в групі Дмитра Фірташа є першоджерелом у ланцюзі постачання газу населенню, Артем Компан заявив про намір оскаржити зниження цін на газ для українців, назвавши ціну в 6,99 грн за кубометр “політичною”. За його словами, держава повинна була дати постачальникам компенсації.

– Або можете дати компенсацію європейським компаніям, які нам постачали, щоб ми не були їм винні. Або кінцевому споживачу. Це цивілізований підхід. І такий підхід працює, ще раз повторюся, у всій Європі. Свою маржу розкласти ми готові, – зазначив Артем Компан в інтерв’ю Економічній правді.

Він додав, що компанія має намір йти до суду.

– Суд буде між нами та європейськими партнерами, які нам постачають газ. Звісно, ми підемо в суд… Ми розглядаємо різні варіанти, але в межах закону будемо боротися за наш бізнес, – підсумував Артем Компан.

Слово за Антимонопольним комітетом

Паралельно самими регіональними газзбутами, а саме – їхніми цінами на газ (у січні вони сягали майже 10 грн, хоча на ринку були пропозиції від 6,99 грн за кубометр) – зацікавився Антимонопольний комітет.

19 січня регулятор відкрив справи проти шести газзбутів за ознаками зловживання монопольним становищем під час формування ціни на газ. Йшлося про компанії Київоблгаз Збут, Житомиргаз Збут, Чернігівгаз Збут, Черкасигаз Збут, Уманьгаз Збут та КиївГазЕнерджи.

А 26 січня до цього переліку додалися ще й Львівгаз Збут, Закарпатгаз Збут, ТзОВ Волиньгаз Збут, Івано-Франківськгаз Збут та Рівнегаз Збут.

– Найближчим часом чекаємо на інші регіони. Це справа, яка має показати всім силу держави. Адже вільний ринок не означає ринок без правил. Розслідування ведемо настільки швидко, наскільки можливо. Після аналізу всієї інформації очікуємо перших висновків за два місяці, – повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

Ціна на газ у лютому

Газопостачальна компанія Нафтогаз України встановила ціну на газ для населення на лютий у розмірі 6,86 грн за кубічний метр.

Для клієнтів, які оформили тарифний план Річний минулого року, вартість газу не зміниться і складе 4,73 грн, 5,24 грн та 6,45 грн за кубічний метр, відповідно до умов договорів.