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Факты / Украина / Политика
Софія Зінов'єва |

МВФ выделит Украине $2,2 млрд в 2021 году — глава НБУ

Глава Нацбанка Кирилл Шевченко заявил, что Украина за 2021 год ожидает получить от МВФ три транша по $0,72 млрд, на общую сумму приблизительно $2,2 млрд. Остальную часть денег ожидают уже в следующем году.

МВФ выделит Украине $2,2 млрд в 2021 году — глава НБУ

Глава НБУ не исключает, что правительству, возможно, придется принять некоторые законопроекты, в качестве условий для дополнительных займов, однако не уточнил, какие именно.

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Шевченко также сообщил о намерениях правительства выпустить в 2021 году еврооблигации на сумму приблизительно $2,4 млрд. Нацбанк также надеется, что иностранные инвесторы принесут стране не меньше $1 млрд за счет купленных на внутреннем рынке облигаций.

— На международных рынках появился новый оптимизм. Мы надеемся, что этот оптимизм не обойдет стороной Украину, — подчеркнул Шевченко.

Программа МВФ

В июне прошлого года Международный валютный фонд утвердил новую 18-месячную программу кредитования по поддержке экономики Украины  Stand-by. Она была рассчитана на $5 млрд. После выделения первого транша было запланировано четыре пересмотра, однако их план был нарушен.

Источник: Reuters

Фото: НБУ

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