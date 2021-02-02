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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

МВФ виділить $2,2 млрд Україні в 2021 році – голова НБУ

Голова Нацбанку Кирило Шевченко заявив, що Україна за 2021 рік очікує отримати від МВФ три транші по $0,72 млрд на загальну суму приблизно $2,2 млрд. На решту грошей чекають вже наступного року.

МВФ виділить $2,2 млрд Україні в 2021 році – голова НБУ

Голова НБУ не виключає, що уряду, можливо, доведеться ухвалити деякі законопроекти, як умову для додаткових позик, проте не уточнив, які саме.

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Шевченко також повідомив про наміри уряду випустити в 2021 році єврооблігації на суму приблизно $2,4 млрд. Нацбанк також сподівається, що іноземні інвестори принесуть країні щонайменше  $1 млрд за рахунок купівлі облігацій на внутрішньому ринку.

– На міжнародних ринках з’явився новий оптимізм. Ми сподіваємось, що цей оптимізм не обійде стороною і Україну, – зазначив Шевченко.

Програма МВФ

У червні минулого року Міжнародний валютний фонд затвердив нову 18-місячну програму кредитування з підтримки економіки України Stand-by. Вона була розрахована на $5 млрд. Після негайного виділення першого траншу було заплановано чотири перегляди, проте їхній план було порушено

Джерело: Reuters

Фото: НБУ

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