Во время заседания Верховной Рады Украины 3 февраля 2021 года народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и во втором чтении.

Согласно повестке дня, в этот день в первом чтении они будут голосовать за проект закона, который регулирует работу Бюро экономической безопасности Украины.

Кроме того, в плане — рассмотрение документа о дополнительных источниках финансирования дорожного хозяйства Украины.

Во втором чтении нардепы заслушают законопроекты, которые касаются усиления ответственности за нарушение правил дорожного движения.

Также они должны рассмотреть проект закона, регулирующего статус частных домашних работников и местного персонала иностранных диппредставительств.

Заседания Рады

Во время заседания Верховной Рады 2 февраля 2021 года парламентарии ужесточили ответственность за преступления против журналистов.

За противоправные действия предусмотрены штрафы, ограничение и лишение свободы.

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