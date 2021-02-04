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Факты / Украина
Валентина Летяк |

Рада разблокировала большую приватизацию в Украине

На пленарном заседании 4 февраля Верховная Рада голосами 284 народных депутатов приняла за основу законопроект №4543, предусматривающий изменения к закону О приватизации государственного и коммунального имущества (по приватизации крупных объектов).

Верховна Рада

В частности, документом предлагается исключить из заключительных положений закона временный запрет в период карантина из-за эпидемии коронавируса на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Голосування за розблокування приватизації

Для того, чтобы запрет на большую приватизацию во время карантина утратил силу, законопроект должен пройти еще второе чтение.

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В Минюсте заявили, что уже в марте 2021 года планируют продать первую тюрьму.

Через две недели могут объявить об аукционе. Все документы на приватизацию первой тюрьмы Минюст передал в Фонд госимущества.

Фото: Dreamstime

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