На пленарном заседании 4 февраля Верховная Рада голосами 284 народных депутатов приняла за основу законопроект №4543, предусматривающий изменения к закону О приватизации государственного и коммунального имущества (по приватизации крупных объектов).

В частности, документом предлагается исключить из заключительных положений закона временный запрет в период карантина из-за эпидемии коронавируса на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации.

Для того, чтобы запрет на большую приватизацию во время карантина утратил силу, законопроект должен пройти еще второе чтение.

В Минюсте заявили, что уже в марте 2021 года планируют продать первую тюрьму.

Через две недели могут объявить об аукционе. Все документы на приватизацию первой тюрьмы Минюст передал в Фонд госимущества.