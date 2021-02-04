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Факти / Україна / Суспільство
Людмила Грубнік |

Переселенців можуть звільнити від сплати штрафів за кредитами

Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, який звільнює внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань.

Переселенців можуть звільнити від сплати штрафів за кредитами

За документ №2329 проголосувало 333 народних депутати.

Згідно з нововведеннями, у країні можуть запровадити такі зміни:

  • обмеження загальної суми відсотків за договорами кредиту чи позики для ВПО, вони не можуть перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов’язання;
  • під час невиконання переселенцями зобов’язань за договорами кредиту чи позики не буде нараховуватися штраф, пеня;

Крім того, кредитори будуть зобов’язані здійснювати перерахунок заборгованості для ВПО за договорами кредиту чи позики.

Проект закону.

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Засідання Ради 4 лютого

Під час пленарного засідання 4 лютого Рада ухвалила за основу законопроект №4543, яким передбачено зміни до закону Про приватизацію державного і комунального майна (щодо приватизації великих об’єктів).

Документ підтримало 284 народних депутати.

Детальніше про засідання Верховної Ради читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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