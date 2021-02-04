Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект, який звільнює внутрішньо переміщених осіб від негативних наслідків невиконання грошових зобов’язань.

За документ №2329 проголосувало 333 народних депутати.

Згідно з нововведеннями, у країні можуть запровадити такі зміни:

обмеження загальної суми відсотків за договорами кредиту чи позики для ВПО, вони не можуть перевищувати суму відсотків, нарахованих до настання терміну виконання основного зобов’язання;

під час невиконання переселенцями зобов’язань за договорами кредиту чи позики не буде нараховуватися штраф, пеня;

Крім того, кредитори будуть зобов’язані здійснювати перерахунок заборгованості для ВПО за договорами кредиту чи позики.

Проект закону.

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Засідання Ради 4 лютого

Під час пленарного засідання 4 лютого Рада ухвалила за основу законопроект №4543, яким передбачено зміни до закону Про приватизацію державного і комунального майна (щодо приватизації великих об’єктів).

Документ підтримало 284 народних депутати.

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