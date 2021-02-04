PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Логотип сайта
Поиск
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Заседание Верховной Рады 4 февраля: онлайн-трансляция

Заседание Верховной Рады, которое состоится 4 февраля, традиционно начнется в 10.00 с регистрации народных депутатов в зале заседания.

Верховна Рада

В четверг парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении, в частности проект постановления о национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19

Сначала депутаты рассмотрят закон о финансовом лизинге и о приватизации государственного и коммунального имущества.

Также на рассмотрении:

  • законопроект №3318 — по ветеринарной медицины и благополучия животных;
  • законопроект №4142 — по системе общественного здоровья;
  • законопроект №3010а — относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина;
  • изменения в законе об использовании световозвращающих элементов участниками дорожного движения;
  • изменения в законе Украины о едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус;
  • изменения в законе об отмене маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Верховная Рада поддержала санкции против Никарагуа

1 февраля 2021 Верховная Рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Республики Никарагуа. Соответствующее постановление поддержали 322 народных избранника.

Введение санкций против Никарагуа является реакцией Украины на открытие консульства этой страны во временно аннексирована Россией Крыма.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка