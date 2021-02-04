Заседание Верховной Рады, которое состоится 4 февраля, традиционно начнется в 10.00 с регистрации народных депутатов в зале заседания.

В четверг парламентарии рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтении, в частности проект постановления о национальном плане вакцинации населения Украины против Covid-19

Сначала депутаты рассмотрят закон о финансовом лизинге и о приватизации государственного и коммунального имущества.

Также на рассмотрении:

законопроект №3318 — по ветеринарной медицины и благополучия животных;

законопроект №4142 — по системе общественного здоровья;

законопроект №3010а — относительно предоставления помощи по частичной безработице на период карантина;

изменения в законе об использовании световозвращающих элементов участниками дорожного движения;

изменения в законе Украины о едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или его специальный статус;

изменения в законе об отмене маркировки контрольными марками экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных.

Верховная Рада поддержала санкции против Никарагуа

1 февраля 2021 Верховная Рада утвердила решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против Республики Никарагуа. Соответствующее постановление поддержали 322 народных избранника.

Введение санкций против Никарагуа является реакцией Украины на открытие консульства этой страны во временно аннексирована Россией Крыма.