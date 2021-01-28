Слышны минометы и тяжелая техника: военные ООС рассказали о провокациях сепаратистов

В зоне проведения ООС на Донбассе украинские военные продолжают фиксировать провокации пророссийских боевиков.

Сейчас за действиями врага можно только наблюдать: оккупанты тем временем оборудуют позиции и окапываются, что легко можно разглядеть в бинокль или трубку разведчика.

— Противник ведет незначительные инженерные работы, чистит свои окопы. Мы видим появление свежей земли, — рассказал военнослужащий ВСУ Владислав.

Кроме этого, российские оккупанты систематически нарушают режим тишины.

На позициях под временно оккупированной Горловкой в последние дни тихо, а вот соседние украинские позиции под обстрелами.

— У соседей было так, мы слышали стрельбу из минометов, из крупнокалиберных пулеметов, из стрелкового оружия, — вспоминает военнослужащий ВСУ Роман.

Постоянные обстрелы со стороны оккупантов наши защитники связывают с активными учениями врага на полигоне.

Военнослужащий ВСУ с позывным Фокс рассказал журналистам, что сразу за Горловкой сепаратисты оборудовали свежий полигон.

— Они там отрабатывают элементы подготовки. Эта активность началась недавно, может у них какие-то запланированные учения, подготовка, может что-то себе противник и задумал какие-то планы свои.

Кроме разрывов снарядов, наши военнослужащие ежедневно слышат, как враг прогревает и обкатывает тяжелую технику.

Также оккупанты минируют местность противопехотными минами российского производства.

По словам украинских военных, враг использует противопехотные мины ПОМ-2, дистанционно запуская их из РПГ.

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