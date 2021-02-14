На Донбасі загинули троє бійців ЗСУ, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої

На Донбасі неподалік населеного пункту Новолуганське загинули троє бійців ЗСУ, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Українські військові загинули в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, коли переміщалися на позиції.

Наразі на місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку. Всі обставини трагедії з’ясовуються.

Тим часом бойовики на Донбасі продовжують порушувати перемир’я. Так, 11 лютого зафіксували п’ять порушень режиму припинення вогню.

В результаті цього один військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Від отриманих поранень він помер під час евакуації до шпиталю.

Тоді ж внаслідок обстрілу з великокаліберного кулемета загинув ще один український військовий.

Джерело: ОТУ Північ