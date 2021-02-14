Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження

ДБР почало розслідування в рамках кримінального провадження за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховий пристрій.
Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 425 (Недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) КК України.
– Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців, – зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.
Нині на місці події працюють співробітники Державного бюро розслідувань.
Загибель військових на Донбасі
14 лютого на Донбасі неподалік населеного пункту Новолуганське загинули троє бійців ЗСУ, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.
Українські військові загинули в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, коли переміщалися на позиції.