ДБР почало розслідування в рамках кримінального провадження за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховий пристрій.

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 425 (Недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) КК України.

– Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців, – зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Нині на місці події працюють співробітники Державного бюро розслідувань.







Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження / 2 фотографии

Загибель військових на Донбасі

14 лютого на Донбасі неподалік населеного пункту Новолуганське загинули троє бійців ЗСУ, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Українські військові загинули в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, коли переміщалися на позиції.