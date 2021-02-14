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Факти / Україна
Євгенія Шапоренко |

Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження

ДБР почало розслідування в рамках кримінального провадження за фактом загибелі трьох українських військових на Донбасі, які підірвалися на невідомому вибуховий пристрій.

Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження

Кримінальне провадження відкрили за ч. 3 ст. 425 (Недбале ставлення військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану) КК України.

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– Смерть військовослужбовців на контрольованій території – велика трагедія. Ми докладемо усіх зусиль, аби встановити істинні причини та покарати винних у смерті бійців, – зазначив в.о. директора ДБР Олексій Сухачов.

Нині на місці події працюють співробітники Державного бюро розслідувань.

  • Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження
  • Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження
  • Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження
  • Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження
Підрив трьох військових на Донбасі: ДБР відкрило кримінальне провадження / 2 фотографии

Загибель військових на Донбасі

14 лютого на Донбасі неподалік населеного пункту Новолуганське загинули троє бійців ЗСУ, які підірвалися на невідомому вибуховому пристрої.

Українські військові загинули в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання Північ, коли переміщалися на позиції.

Джерело: ДБР

Фото: ДБР

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