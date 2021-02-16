Пятая сессия Верховной Рады IX созыва начнется 16 февраля в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Депутаты рассмотрят 11 проектов Закона в первом чтении и шесть – во втором чтении. Кроме того, в повестку дня внесены семь вопросов ратификации.

Во втором чтении народные избранники будут голосовать за восстановление конкурсов для потенциальных госслужащих, усиление ответственности за правонарушения на дорогах и за заведомо ложные сообщения о заминировании.

В первом чтении рассмотрят вопрос сроков установки счетчиков потребителям природного газа.

Также на рассмотрение сессии вынесут вопрос о составлении протокола об административном правонарушении за нарушение сроков для ответа на депутатские запросы и обращения.

Кроме того, депутаты обсудят усиление социальных гарантий лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью.

Во время сессии 16 февраля народные избранники рассмотрят вопросы ратификации соглашений с Нидерландами, Польшей, Австрией и Венгрией.

Закон об электронных трудовых книжках

5 февраля Верховная Рада приняла закон об электронных трудовых книжках. За соответствующее решение проголосовали 265 нардепов.

В электронных трудовых будут отображаться персональные данные лица, страховой стаж, заработная плата, размер уплаченного единого взноса и другие данные. В течение пяти лет переходного периода будут использовать как бумажную трудовую книжку, так и электронную форму.