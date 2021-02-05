Верховна Рада ухвалила закон №3623, який передбачає запровадження в Україні електронних трудових книжок. За відповідне рішення проголосували 265 нардепів.

В електронних трудових будуть відображатися персональні дані особи, страховий стаж, заробітна плата, розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані.

Крім того, документ спрощує доступ до інформації про трудовий стаж. Тому відтепер пенсії зможуть нараховуватися автоматично через особистий електронний кабінет на сайті Пенсійного фонду.

Вносити відомості про трудову діяльність до Державного реєстру через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду буде працівник і роботодавець. Але на копіях документів обов’язково повинен бути електронний кваліфікований підпис.

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Також закон передбачає, що протягом перехідного періоду, який триватиме пять років, будуть використовувати як паперову трудову книжку, так і електронну форму.

Після того, як роботодавець внесе відомості про трудову діяльність працівника до Державного реєстру, він зобов’язаний видати оригінал паперової трудової книжки працівнику на руки під підпис.

Кабмін запропонував запровадити в Україні електронні трудові книжки у червні 2020 року. Тоді урядовці пояснили, що облік праці повинен відбуватися в електронному вигляді.

Але роботодавець зможе вносити інформацію і в паперову трудову за бажанням людини.