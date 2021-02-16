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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Наказание псевдоминеров и защита лесов: повестка дня Рады на 16 февраля

На рассмотрение Верховной Рады 16 февраля вынесены ряд важных законопроектов. Прежде всего, народные депутаты рассмотрят изменения в повестку дня пятой сессии.

Верховная Рада

Во втором чтении парламент должен одобрить усиление ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также для псевдоминеров — за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Это предусмотрено изменениями в статью 259 Уголовного кодекса Украины.

Вопросы первого чтения:

  • Проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно уточнения перечня первичных водопользователей.
  • Внесение изменений в статью 16 закона Об охране атмосферного воздуха относительно регулирования хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам.
  • Изменения в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа по срокам установки счетчиков потребителям природного газа.
  • Проект закона о внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.
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Вопросы второго чтения:

  • Законопроект об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.
  • Внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.
  • Изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины, касающиеся усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Порядок денний Ради на 16 лютого

На прошлой неделе народному депутату впервые предъявили подозрение в кнопкодавстве. По словам генпрокурора Ирины Венедиктов, подозреваемый неоднократно голосовал с помощью личной карточки другого депутата при рассмотрении поправок к закону об обороте земель сельского хозяйства.

Народного избранника вызвали в ОГ, но он не явился и не предупредил о причинах отсутствия.

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