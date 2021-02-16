На рассмотрение Верховной Рады 16 февраля вынесены ряд важных законопроектов. Прежде всего, народные депутаты рассмотрят изменения в повестку дня пятой сессии.

Во втором чтении парламент должен одобрить усиление ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения, а также для псевдоминеров — за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан. Это предусмотрено изменениями в статью 259 Уголовного кодекса Украины.

Вопросы первого чтения:

Проект закона о внесении изменений в Водный кодекс Украины относительно уточнения перечня первичных водопользователей.

Внесение изменений в статью 16 закона Об охране атмосферного воздуха относительно регулирования хозяйственной деятельности по озоноразрушающим веществам и фторированным парниковым газам.

Изменения в закон Об обеспечении коммерческого учета природного газа по срокам установки счетчиков потребителям природного газа.

Проект закона о внесении изменений в раздел ХІ Таможенного тарифа Украины относительно унификации ставок ввозной пошлины на товары легкой промышленности.

Вопросы второго чтения:

Законопроект об усилении ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения.

Внесение изменений в некоторые законодательные акты относительно усиления защиты лесов, предотвращения пожаров на землях лесного и водного фонда, торфяниках и на землях других категорий.

Изменения в статью 259 Уголовного кодекса Украины, касающиеся усиления ответственности за заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан.

Порядок денний Ради на 16 лютого

На прошлой неделе народному депутату впервые предъявили подозрение в кнопкодавстве. По словам генпрокурора Ирины Венедиктов, подозреваемый неоднократно голосовал с помощью личной карточки другого депутата при рассмотрении поправок к закону об обороте земель сельского хозяйства.

Народного избранника вызвали в ОГ, но он не явился и не предупредил о причинах отсутствия.