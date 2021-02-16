П’ята сесія Верховної Ради IX скликання розпочнеться 16 лютого о 10.00. Трансляцію засідання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Депутати розглянуть 11 проектів Закону в першому читанні та шість – у другому читанні. Крім того, до порядку денного внесені сім питань ратифікації.

У другому читанні народні обранці голосуватимуть за відновлення конкурсів для потенційних держслужбовців, посилення відповідальності за правопорушення на дорогах та завідомо неправдиві повідомлення про замінування тощо.

У першому читанні розглянуть питання термінів встановлення лічильників споживачам природного газу.

Також на розгляд сесії винесуть питання про складення протоколу про адміністративне правопорушення через порушення строків для відповіді на депутатські запити та звернення.

Крім того, депутати обговорять посилення соціальних гарантій осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю

Під час сесії 16 лютого народні обранці розглянуть питання ратифікації угод із Нідерландами, Польщею, Австрією та Угорщиною.

Закон про електронні трудові книжки

5 лютого Верховна Рада ухвалила закон про електронні трудові книжки. За відповідне рішення проголосували 265 нардепів.

В електронних трудових будуть відображатися персональні дані особи, страховий стаж, заробітна плата, розмір сплаченого єдиного внеску та інші дані. Протягом п’яти років перехідного періоду використовуватимуть як паперову трудову книжку, так і електронну форму.