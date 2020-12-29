На оккупированной территории Донецкой и Луганской областей около 300 тыс. граждан Украины принудительно получили паспорт Российской Федерации. А на территории аннексированного Крыма оккупационная власть паспортизировала более 2 млн человек.

Вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников отметил, что украинцы, которые находятся на временно оккупированных территориях, являются заложниками оккупационного режима.

Эту проблему хотят решить путем принятия закона о государственной политике переходного периода, который сейчас находится на стадии разработки

— Люди вынуждены брать те паспорта, потому что они являются заложниками, это их способ выживания там. Поэтому государство должно найти механизм, как с этими последствиями потом действовать, — сказал Резников.

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Министр добавил, что даже после принятия этого законопроекта, никто не будет предъявлять претензий тем гражданам, которые получили паспорта РФ.

— Второе, когда состоится деоккупация, у них будет право выбора, что делать с тем паспортом. Украинцы всегда могут задекларировать, что они от отказываются от паспорта России и признают только украинское гражданство, — отметил Резников.

Паспорта РФ

1 мая 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ, который дает возможность жителям Донбасса получения гражданства России в упрощенном порядке. Действие указа распространяется на лиц, которые были зарегистрированы на любой части Донецкой и Луганской области по состоянию на апрель 2014 года.

А вот принудительная паспортизация крымчан началась после аннексии Россией полуострова весной 2014 года. Парламент признал 20 февраля 2014 года датой начала оккупации Крыма российскими войсками.

Власти Украины не признают автоматического или принудительного присвоения российского гражданства крымчанам.

Источник: ТСН