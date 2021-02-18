Окупанти роздали на Донбасі 600 тис. паспортів РФ

Понад 600 тис. жителів окупованих території Донецької та Луганської областей отримали громадянство Російської Федерації за спрощеною системою.

Про це повідомив начальник ГУ МВС Росії у Ростовській області Олег Агарков на засіданні законодавчих зборів регіону.

– На сьогодні вже 639 тис. осіб мають паспорт Росії, – відповів Агарков.

У січні 2021 року повідомлялося, що російські паспорти отримали близько 400 тис. жителів Донбасу.

У травні 2019 року уряд України ухвалив розпорядження про невизнання Україною паспортних документів, виданих уповноваженими органами іноземної держави.

Отримання паспортів РФ

На окупованій території Донецької і Луганської областей близько 300 тис. громадян України примусово отримали паспорт Російської Федерації. А на території анексованого Криму окупаційна влада паспортизувала понад 2 млн осіб.

Віце-прем’єр-міністр, міністр реінтеграції Олексій Резніков наголосив, що українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, є заручниками окупаційного режиму.