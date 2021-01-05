СБУ заочно объявила о подозрении руководителю так называемой миграционной службы МВД ДНР.

Контрразведка задокументировала, что руководитель принудительно выдавал жителям временно оккупированных территорий Донецкой паспорта “ДНР”, а также незаконно оформлял местным жителям гражданство РФ.

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Таким образом чиновника обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, террористической деятельности, а также нарушении норм международного гуманитарного права.

На Луганщине судят главного организатора “референдума”

На Луганщине в суд направлено обвинительное заключение в отношении председателя “народного совета области”, который в 2014 году был одним из главных организаторов проведения незаконного референдума.

5 мая 2014 года фигурант (по предварительной информации – Андрей Андреев) организовал и возглавил съезд председателей районных и городских советов Луганской области, где сепаратист Валерий Болотов получил полномочия “народного губернатора ЛНР”.

Организатору “референдума” грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.