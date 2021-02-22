18 февраля в Верховной Раде Украины с отчетом выступила Генеральная прокурорка Ирина Венедиктова. Она рассказала о решительном движение реформ, но так и не смогла убедить даже своих бывших коллег по парламенту в успешности своей работы.

Почти от всех нардепов звучал один вопрос: “Где посадки?”. Но Венедиктова заверила — не все так быстро.

— Процесс досудебного расследования, а затем судебного процесса в Украине не быстрый. Это потому, что у нас есть такой Уголовно-процессуальный кодекс. Хотите нашей быстрой работы — давайте изменим Уголовно-процессуальный кодекс, — отметила Генпрокурорка.

Однако таким оправданием не верят даже в Слуге народа. Все убеждены, что к весне уже должны быть очевидные результаты.

Так ли под угрозой увольнения Ирина Венедиктова? Специалисты полагают, что нет. Ведь отсутствие громких посадок может компенсироваться громкими санкциями против пророссийских политиков.

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Но если Венедиктовой пока ничто не угрожает, то с директором НАБУ Артемом Сытником совсем другая ситуация. На этой неделе правительство внесло в Раду новый законопроект о деятельности бюро, которое будет подчинено Кабмину.

Это ставит под вопрос независимость органа, что и спровоцировало скандал. Антикоррупционеры уверены, что такие действия предпринимаются исключительно по политическим мотивам, а в Кабмине же утверждают, что закон о НАБУ является требованием МВФ.

Сложная ситуация в Раде происходит с избранием министра энергетики. Уже несколько раз на эту должность предлагали исполняющего обязанности Юрия Витренко и неоднократно нардепы не поддержали это решение. Для этого он даже руководителя Нафтогаза Андрея Коболева уволил. Но даже в Слуге Народу уверены, что попытки сделать Витренко министром будут напрасными.

Не меньшая угроза потерять кресло министра в Максима Степанова, которого обвиняют в задержке вакцинации в Украине.

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Чтобы хоть немного спастись от критики в свою сторону глава Минздрава даже отправился в Индию, где должен окончательно договориться о поставках препаратов в Украину. Между тем в Раде уже начали собирать подписи о его отставке.

В общем политические скандалы в стране накапливаются и пока ни один конфликт не решен. Поэтому весна обещает быть неспокойной.

Не меньше проблем сейчас также и в монобольшинстве, которая постоянно сокращается. Недавно с фракции исключили и скандального нардепа Александра Дубинского. В партии Слуга народа даже заговорили о создании коалиции в Раде.