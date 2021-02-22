18 лютого у Верховній Раді України зі звітом виступила Генеральний прокурор Ірина Венедіктова. Вона розповіла про рішучий рух реформ, але так і не змогла переконати навіть своїх колишніх колег по парламенту в успішності своєї роботи.

Майже від усіх нардепів звучало одне запитання: “Де посадки?”. Та Венедіктова запевнила – не все так швидко.

– Процес досудового розслідування, а потім судового процесу в Україні не швидкий. Це тому, що у нас є такий Кримінально-процесуальний кодекс. Хочете нашої швидкої роботи – давайте змінемо Кримінально-процесуальний кодекс, – наголосила Генпрокурор.

Проте таким виправданням не вірять навіть у Слузі народу. Всі переконані, що до весни вже мали бути очевидні результати.

То чи під загрозою звільнення Ірина Венедіктової? Фахівці думають, що ні. Адже відсутність гучних посадок може компенсуватись гучними санкціями проти проросійських політиків.

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Але якщо Венедіктовій поки ніщо не загрожує, то з директором НАБУ Артемом Ситником зовсім інша ситуація. Цього тижня уряд вніс до Ради новий законопроект щодо діяльності бюро, яке буде підпорядковано Кабміну.

Це ставить під питання незалежність органу, що й спровокувало скандал. Антикорупціонери впевнені, що такі дії робляться винятково з політичних мотивів, а в Кабміні ж переконують, що закон про НАБУ є вимогою МВФ.

Складна ситуація у Раді діється із обранням міністра енергетики. Вже кілька разів на цю посаду пропонували виконувача обов’язків Юрія Вітренка і неодноразово нардепи не підтримали це рішення. Для цього він навіть керівника Нафтогазу Андрія Коболева звільнив. Але навіть у Слузі Народу впевнені, що спроби зробити Вітренка міністром будуть марними.

Не менша загроза втратити крісло міністра у Максима Степанова, якого звинувачують у затримці вакцинації в Україні.

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Щоб хоч трохи врятуватись від критики у свій бік голова МОЗ навіть вирушив в Індію, де має остаточно домовитись про доставки препаратів в Україні. Тим часом у Раді вже почали збирати підписи про його відставку.

Загалом політичні скандали в країні накопичуються і поки жоден конфлікт не вирішений. Тож весна обіцяє бути неспокійною.

Не менші проблеми зараз також і у монобільшості, яка невпинно скорочується. Нещодавно з фракції виключили і скандального нардепа Олександра Дубінського. У партії Слуга народу навіть заговорили про створення коаліції в Раді.