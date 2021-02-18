По результатам рассмотрения кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Украины от Верховной Рады, народные депутаты 241 голосом поддержали Виктора Кичуна — доцента Национальной юридической академии имени Ярослава Мудрого, выдвинутого фракцией Слуга народа.

На эту должность по квоте парламента, кроме Кичуна, претендовали: Юрий Павленко — от фракции ОПЗЖ, Ольга Боднар-Петровская — от Батькивщины и Руслан Сидорович — от Голоса.

Однако во время рейтингового голосования эти кандидаты набрали меньше голосов, чем Кичун.

После назначения Кичуна в Конституционном суде вакантными остаются еще две судейские должности – по одной от парламента и съезда судей.

Требования к кандидатам на должность судьи КС: гражданство Украины, владение государственным языком, высшее юридическое образование, стаж в сфере права не менее 15 лет, возраст не мене 40 лет, а также высокие моральные качества и высокий уровень компетентности.