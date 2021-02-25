В Кассационный административного суд в составе Верховного суда поступил иск от народного депутата Тараса Козака по обжалованию указа президента Украины Владимира Зеленского о применении персональных санкций в отношении нардепа.

Иску, который поступил в суд 24 февраля 2021 года, присвоен регистрационный номер дела — № 9901/39/21.

Это не первый иск в Верховный суд по этому указу президента. Предыдущие заявления были оставлены без движения или возвращены для устранения недостатков или отклонены. По одному делу № 9901/26/21 по иску гражданина было открыто производство и назначено его рассмотрение на 15 марта 2021 года.

2 февраля 2021 года Владимир Зеленский подписал указ, согласно с которым ряд украинских телеканалов попала под санкции, в том числе 112 Украина, ZIK и Newsone.

Сейчас их контент не транслируется в Украине. Также в санкциях речь идет о блокировке активов телеканалов и предотвращении вывода капиталов за границу.

Владимир Зеленский отметил, что Украина решительно поддерживает свободу слова, а не пропаганду, финансируемую государством-агрессором, которая подрывает страну на пути в ЕС и евроатлантической интеграции.

Источник: Верховный суд Украины