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Факти / Україна
Марія Степанюк |

Козак подав позов до Верховного суду щодо оскарження санкцій

До Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду надійшов позов від народного депутата Тараса Козака щодо оскарження указу президента України Володимира Зеленського про застосування персональних санкцій щодо нардепа.

Тарас Козак

Позову, який надійшов до суду 24 лютого 2021 року, присвоєно реєстраційний номер справи –  № 9901/39/21.

Це не перший позов до Верховного суду щодо цього указу президента. Попередні заяви були залишені без руху або повернуті для усунення недоліків або відхилені. За однією справою № 9901/26/21 за позовом громадянина було відкрито провадження та призначено її розгляд на 15 березня 2021 року.

2 лютого 2021 року Володимир Зеленський підписав указ, згідно за яким низка українських телеканалів потрапила під санкції, серед них 112 Україна, ZIK та Newsone.

Нині їхній контент не транслюється в Україні. Також у санкціях йдеться про блокування активів телеканалів та запобігання виведенню капіталів за кордон.

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Володимир Зеленський зазначив, що Україна рішуче підтримує свободу слова, а не пропаганду, фінансовану країною-агресором, яка підриває країну на шляху до ЄС та євроатлантичної інтеграції.

Джерело: Верховний суд України

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