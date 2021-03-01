Некоторые медики отказываются вакцинироваться от коронавируса из-за того, что уже переболели и получили иммунитет.

Об этом сообщил глава Минздрава Максим Степанов после того, как сам сделал прививку от коронавируса в Александровской больнице столицы.

— Когда говорят, что многие медики отказываются от вакцинации, то не указывают, что у нас многие из них переболели Covid-19 и есть большое количество медицинских работников, которые хотят вакцинироваться, когда пройдет шесть месяцев после болезни, — объяснил он.

Также министр добавил, что, согласно рекомендациям Минздрава, при желании можно делать прививку от коронавируса сразу после болезни. В то же время в мире рекомендуют делать прививку через шесть месяцев после того, как человек переболел.

1 марта Максим Степанов сделал прививку от коронавируса вакциной Covishield производства компании AstraZeneca, которую в Украину доставили из Индии. По словам министра, после вакцинации он чувствует себя хорошо.

Согласно плану, министр не должен был делать прививку так быстро, поскольку не относится к первой волне вакцинации. Но свое решение глава Минздрава объяснил тем, что хотел на собственном примере продемонстрировать безопасность препарата.

Фото: КГГА