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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Степанов пояснив, чому деякі медики не вакцинуються від Covid-19

Деякі медики відмовляються вакцинуватися від коронавірусу через те, що вже перехворіли і отримали імунітет.

вакцинація від ковід

Про це повідомив очільник МОЗ Максим Степанов після того, як сам зробив щеплення від коронавірусу в Олександрівській лікарні столиці.

– Коли говорять, що багато медиків відмовляються від вакцинації, то не вказують, що у нас багато з них перехворіли на Covid-19 і є велика кількість медичних працівників, які хочуть вакцинуватись, коли пройде шість місяців після хвороби, – пояснив він.

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Також міністр додав, що, згідно з рекомендаціями МОЗ, за бажанням можна робити щеплення від коронавірусу відразу після хвороби. Водночас у світі рекомендують робити щеплення через шість місяців після того, як людина перехворіла.

1 березня Максим Степанов зробив щеплення від коронавірусу вакциною Covishield виробництва компанії AstraZeneca, яку в Україну доставили з Індії. За словами міністра, після вакцинації він почувається добре.

Згідно з планом, міністр не мав би робити щеплення так швидко, оскільки не належить до першої хвилі вакцинації. Але своє рішення очільник МОЗ пояснив тим, що хотів на власному прикладі продемонструвати безпечність препарату.

Фото: КМДА

Джерело: УНІАН

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