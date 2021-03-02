Тяжелых осложнений после вакцинации не было ни у одного медика — Радуцкий

После вакцинации против коронавируса у украинских медиков не выявлено ни одного случая тяжелых осложнений.

Председатель парламентского Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий сообщил, что сейчас сделали прививки около 5 тыс. медикам.

За это время не было ни одного случая анафилактического шока или других тяжелых осложнений. У 5-7% вакцинированных случаются стандартные побочные эффекты. Как и при обычной прививке, у некоторых может быть покраснение или появление папул в месте инъекции или незначительное повышение температуры.

Радуцкий добавил, что от осложнений коронавирусной болезни ежедневно умирает в среднем 150-200 человек. Однако предотвратить распространение Covid-19 возможно только с помощью ускоренной вакцинации.

По его словам, Минздрав обещает увеличить количество вакцинированных до 10-15 тыс. в день.

Кроме того, он считает, что нужно в десять раз быстрее действовать, чтобы к концу года были вакцинированы по крайней мере 10 млн украинцев. Иначе осенью будем иметь очередную волну коронавируса, и придется снова вводить жесткие карантинные ограничения.

Вакцинация в Украине

За последние сутки вакцину против Covid-19 в Украине получили 1 764 человека.

Больше прививок сделали в Донецкой области — 180 прививок. Эта область лидирует и по количеству вакцинированных в течение всего периода кампании. Сейчас там первую дозу получили уже 400 человек.

Источник: Михаил Радуцкий