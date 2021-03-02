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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Рогожінська |

Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика – Радуцький

Після вакцинації проти коронавірусу в українських медиків не виявлено жодного випадку важких ускладнень.

Важких ускладнень після вакцинації не було в жодного медика – Радуцький

Голова парламентського Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький повідомив, що наразі зробили щеплення близько 5 тис. медикам.

За цей час не було жодного випадку анафілактичного шоку або інших важких ускладнень. У 5-7% вакцинованих трапляються стандартні побічні ефекти. Як і при звичайному щепленні, у деяких може бути почервоніння або поява папул у місці ін’єкції чи незначне підвищення температури.

Радуцький додав, що від ускладнень коронавірусної хвороби щодня помирає в середньому 150-200 людей. Однак запобігти поширенню Covid-19 можливо лише за допомогою прискореної вакцинації.

За його словами, МОЗ обіцяє збільшити кількість вакцинованих до 10-15 тис. щодня.

Окрім того, він вважає, що потрібно вдесятеро швидше діяти, щоб на кінець року були вакциновані принаймні 10 млн українців. Інакше восени матимемо чергову хвилю коронавірусу, і доведеться знову запроваджувати жорсткі карантинні обмеження.

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Вакцинація в Україні

За останню добу вакцину проти Covid-19 в Україні отримали 1 764 особи.

Найбільше щеплень зробили в Донецькій області – 180 щеплень. Ця область лідирує і за кількістю вакцинованих протягом усього періоду кампанії. Наразі там першу дозу препарату отримали вже 400 осіб.

Джерело: Михайло Радуцький

Фото: Depositphotos

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