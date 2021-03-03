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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Перевод часов и регистрация генома: повестка дня Рады 3 марта

Народные депутаты Украины соберутся на пленарное заседание Верховной Рады в среду, 3 марта. Парламентарии рассмотрят ряд важных документов. Факты ICTV подготовили повестку дня Верховной Рады на 3 марта 2021.

Верховная Рада

Заседание Верховной Рады 9 созыва — повестка дня

Среди прочего, нардепы рассмотрят:

  • проекты законов №4201 и №4201-1 об отмене сезонного перевода стрелок часов;
  • внесение изменений в закон О рекламе о дискриминации по половому признаку;
  • законопроект №3759 об усилении ответственности за нарушение академической добродетели;
  • проект Закона о государственной регистрации геномной информации человека;
  • страхование педагогов и научных работников в случае заболевания Covid-19 (закон №3759);
  • изменения в закон О пестицидах и агрохимикатах по ввозу пестицидов на таможенную территорию Украины.

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Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 3 марта

Рада ужесточила наказание “минерам”

2 марта парламент принял законопроект №3911, который предусматривает ужесточение наказания за ложное минирование объектов.

За ложные сообщения граждане могут получить наказание в виде заключения от четырех до восьми лет.

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