Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування.

За внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України проголосували 286 нардепів.

Згідно з документом, за псевдомінування може загрожувати позбавлення волі від чотирьох до восьми років, якщо об’єктами неправдивого мінування стали:

критично важлива інфраструктура, яка забезпечує діяльність органів державної влади;

установи охорони здоров’я;

заклади освіти;

повідомлення спричинило тяжкі наслідки;

про псевдомінування повідомили повторно.

Автори законопроекту пропонували запровадити конфісакацію майна за неправдиві повідомлення про мінування і позбавлення волі від двох до шести років. Але під час підготовки документу до другого читання від цієї правки відмовилися.

Наразі в Україні також діє покарання за неправдиве мінування, яке передбачає штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк від двох до шести років.