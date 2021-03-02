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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

До восьми років ув’язнення: Рада посилила відповідальність за псевдомінування

Верховна Рада посилила відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про мінування.

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За внесення змін до ст. 259 Кримінального кодексу України  проголосували 286 нардепів.

Згідно з документом, за псевдомінування може загрожувати позбавлення волі від чотирьох до восьми років, якщо об’єктами неправдивого мінування стали:

  • критично важлива інфраструктура, яка забезпечує діяльність органів державної влади;
  • установи охорони здоров’я;
  • заклади освіти;
  • повідомлення спричинило тяжкі наслідки;
  • про псевдомінування повідомили повторно.
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Автори законопроекту пропонували запровадити конфісакацію майна за неправдиві повідомлення про мінування і позбавлення волі від двох до шести років. Але під час підготовки документу до другого читання від цієї правки відмовилися.

Наразі в Україні також діє покарання за неправдиве мінування, яке передбачає штраф від 500 до 1 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, арешт до шести місяців або позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Джерело: Верховна Рада

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