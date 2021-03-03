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Факти / Україна / Політика
Людмила Богданова |

Переведення годинників і реєстрація геному: порядок денний Ради 3 березня

Народні депутати України зберуться на пленарне засідання Верховної Ради у середу, 3 березня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів. Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 3 березня 2021.

Верховная Рада

Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний

Серед іншого, нардепи розглянуть:

  • проекти законів №4201 та №4201-1 про скасування сезонного переведення стрілок годинників;
  • внесення змін до закону Про рекламу щодо дискримінації за статевою ознакою;
  • законопроект №3759 щодо посилення відповідальності за порушення академічної доброчесності;
  • проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини;
  • страхування педагогів та наукових працівників у разі захворювання на Covid-19 (закон №3759);
  • зміни до закону Про пестициди та агрохімікати щодо ввезення пестицидів на митну територію України.

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Онлайн-трансляція засідання Верховної Ради 3 березня

Рада посилила покарання “мінерам”

2 березня парламент ухвалив законопроект №3911, який передбачає посилення покарання за неправдиве мінування об’єктів.

За неправдиві повідомлення громадяни можуть отримати покарання у вигляді ув’язнення від чотирьох до восьми років.

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