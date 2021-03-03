Заседание Верховной Рады IX созыва начнется 3 марта в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

На пленарном заседании чиновники рассмотрят ряд вопросов и изменений в законопроекты.

В частности народные депутаты обсудят изменения в законодательство относительно исчисления времени в Украине, противодействия дискриминации по признаку пола в рекламе и государственной регистрации геномной информации человека.

Также планируется обсудить изменения в Налоговый кодекс Украины относительно устранения противоречий и уточнения определения лизинговой (арендной) операции и в закон Украины О пестицидах и агрохимикатах по поводу ввоза пестицидов на таможенную территорию Украины.

Народные депутаты рассмотрят изменения в законы о дополнительных гарантиях прав педагогических и научно-педагогических работников во время действия карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни, а также по усилению ответственности за нарушение академической доброчестности.

Ответственность за псевдоминирование

Верховная Рада на законодательном уровне усилила ответственность за заведомо ложное сообщение о минировании. Согласно документу, такое действие может грозить лишением свободы до восьми лет, если объектами ложного минирования стали учебные заведения, органы государственной власти, медицинские учреждения, а также за повторное подобное сообщение.

Сейчас в Украине также действует наказание за ложное минирование, которое предусматривает штраф до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, арест до шести месяцев или лишение свободы до шести лет.