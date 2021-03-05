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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Локдаун в Украине могут вернуть: что будет запрещено

Локдаун в Украине снова могут ввести, если большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности.

карантин

Такое предположение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, заявив, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса.

Если локдаун в Украине все же введут, то во всех регионах будут действовать ограничения красной зоны карантина, которыми запрещается:

  • работа заведений общественного питания;
  • работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений (кинотеатров, театров и так далее);
  • работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;
  • работа непродовольственных рынков и магазинов;
  • работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центов.

В то же время продолжат работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.

обмеження червоної зони карантину

17 февраля во время заседания Кабмина в Украине снова ввели адаптивный карантин. То есть с 24 февраля страну делят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.

Сейчас три региона оказались в красной, еще девять — в оранжевой, остальные — в желтой. Зоны адаптивного карантина можно посмотреть в нашем материале.

Фото: Pixabay

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