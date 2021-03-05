Локдаун в Украине могут вернуть: что будет запрещено

Локдаун в Украине снова могут ввести, если большая часть областей перейдет в красную зону эпидемиологической опасности.
Такое предположение сделал премьер-министр Денис Шмыгаль, заявив, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса.
Если локдаун в Украине все же введут, то во всех регионах будут действовать ограничения красной зоны карантина, которыми запрещается:
- работа заведений общественного питания;
- работа торгово-развлекательных центров и других развлекательных учреждений (кинотеатров, театров и так далее);
- работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов в школах;
- работа непродовольственных рынков и магазинов;
- работа спортивных залов, бассейнов и фитнес-центов.
В то же время продолжат работать банки, АЗС, ветеринарные магазины, аптеки, продовольственные магазины.
17 февраля во время заседания Кабмина в Украине снова ввели адаптивный карантин. То есть с 24 февраля страну делят на четыре карантинные зоны: зеленую, желтую, оранжевую и красную.
Сейчас три региона оказались в красной, еще девять — в оранжевой, остальные — в желтой. Зоны адаптивного карантина можно посмотреть в нашем материале.