Локдаун в Україні можуть повернути: що буде заборонено

Локдаун в Україні знову можуть запровадити, якщо велика частина областей перейде у червону зону епідеміологічної небезпеки.
Таке припущення зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заявивши, що в Україні почалася третя хвиля епідемії коронавірусу.
Якщо локдаун в Україні все ж запровадять, то у всіх регіонах діятимуть обмеження червоної зони карантину, якими забороняється:
- робота закладів громадського харчування;
- робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);
- робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;
- робота непродовольчих ринків і магазинів;
- робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центів.
Водночас продовжать працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.
17 лютого під час засідання Кабміну в Україні знову запровадили адаптивний карантин. З 24 лютого країну ділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.
Наразі три регіони опинилися у червоній, ще дев’ять – у помаранчевій, решта – у жовтій. Зони адаптивного карантину можна переглянути у нашому матеріалі.