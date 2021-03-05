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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Локдаун в Україні можуть повернути: що буде заборонено

Локдаун в Україні знову можуть запровадити, якщо велика частина областей перейде у червону зону епідеміологічної небезпеки.

карантин

Таке припущення зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заявивши, що в Україні почалася третя хвиля епідемії коронавірусу.

Якщо локдаун в Україні все ж запровадять, то у всіх регіонах діятимуть обмеження червоної зони карантину, якими забороняється:

  • робота закладів громадського харчування;
  • робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);
  • робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;
  • робота непродовольчих ринків і магазинів;
  • робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центів.

Водночас продовжать працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.

обмеження червоної зони карантину

17 лютого під час засідання Кабміну в Україні знову запровадили адаптивний карантин. З 24 лютого країну ділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Наразі три регіони опинилися у червоній, ще дев’ять – у помаранчевій,  решта – у жовтій. Зони адаптивного карантину можна переглянути у нашому матеріалі.

Фото: Pixabay

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