Локдаун в Україні можуть повернути: що буде заборонено

Локдаун в Україні знову можуть запровадити, якщо велика частина областей перейде у червону зону епідеміологічної небезпеки.

Таке припущення зробив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, заявивши, що в Україні почалася третя хвиля епідемії коронавірусу.

Якщо локдаун в Україні все ж запровадять, то у всіх регіонах діятимуть обмеження червоної зони карантину, якими забороняється:

робота закладів громадського харчування;

робота торговельно-розважальних центрів та інших розважальних закладів (кінотеатрів, театрів тощо);

робота закладів освіти, крім дитячих садочків та початкових класів у школах;

робота непродовольчих ринків і магазинів;

робота спортивних залів, басейнів та фітнес-центів.

Водночас продовжать працювати банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки, всі продовольчі магазини.

17 лютого під час засідання Кабміну в Україні знову запровадили адаптивний карантин. З 24 лютого країну ділять на чотири карантинні зони: зелену, жовту, помаранчеву та червону.

Наразі три регіони опинилися у червоній, ще дев’ять – у помаранчевій, решта – у жовтій. Зони адаптивного карантину можна переглянути у нашому матеріалі.